شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية ليست منهجًا قائمًا على الدعم النقدى فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس، أن المجتمع المدني شريك مع الوزارة في مجالات عديدة.

وشددت على أن هذا البروتوكول يوضح توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحماية الاجتماعية ليست منهجًا قائمًا على الدعم النقدي فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي، حيث إن التمكين الاقتصادي يعد من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الدعم النقدي لن يتوقف، وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، ولكن الأسر الشابة القادرة على العمل سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها.