شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن تخفيضات أسعار التصالح تصل لـ50% بمناسبة انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وتزامناً مع الاحتفال بأعياد نصر أكتوبر المجيد، فقد تم تخفيض أسعار مقابل التصالح لكافة مدن المحافظة وكافة الأنشطة "سكنى - تجارى - ادارى - صناعى - أخرى "الصادر بقرارنا رقم "724 ) لسنة 2020م بواقع 10% للمتر المربع ليصل إجمالى ما تم تخفيضه من 35% إلى 50% من قيمة مقابل التصالح.

جاء ذلك استجابة لأهالى كفر الشيخ، ونظراً للإقبال الكبير على التصالح من قبل المواطنين، ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح بالمراكز التكنولوجية و88 مدرسة و13 مركز للمعلومات.