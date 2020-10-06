شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد صرف مرتبات موظفى الحكومة فى آخر 3 شهور من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، والتى تم اعتمادها من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



مواعيد صرف المرتبات فى آخر 3 شهور من 2020

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وتم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 27 أكتوبر.

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 26 نوفمبر، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 22 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 23 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 ديسمبر.

وسيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال أكتوبر أيام 7 و11 و12 من الشهر نفسه، وفى نوفمبر وديسمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من كل شهر.