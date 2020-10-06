شكرا لقرائتكم خبر عن سائح أوكرانى يقبل أرض مطار مرسى علم فور وصوله "تعبيرا عن حبه لمصر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر سائح أوكرانى الجنسية، عن حبه لمصر، بتقبيل أرضها فور وصوله مطار مرسى علم الدولي، على متن رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية التى تصل لمرسى علم بعد توقف دام لأكثر من 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وفور وصول الطائرة الأوكرانية لأرض المطار ونزول الركاب، وعقب نزوله من سلم الطائرة سجد وقبل أرض المطار، معبرا عن حبه لمصر، ومرددا عبارات i love Egypt ، ما أثار إعجاب العاملين فى المطار والركاب القادمين على نفس الرحلة، حيث قاموا بالتقاط صور له وهو يقبل أرض المطار.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي، يوم السبت الماضي، رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز B737/800 القادمة من مدينة العاصمة كييف، وعلى متنها 128 راكب، وتعد هذه الرحلة هى الأولى من كييف بواسطه الخطوط الجويه الاوكرانية الى مرسى علم.

وأستقبلت ادارة مطار مرسى علم الطائرة بالتقليد الدولى وهو رش المياه كإجراء متبع لوصول أولى الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية، كما قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الإحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة الركاب والعاملين بالمطارات المصرية .

والجدير بالذكر أن الخطوط الجوية الاوكرانية استأنفت رحلاتها الجوية إلى القاهرة الاسبوع الماضى بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

السائح الأوكرانى عقب نزولة من الطائرة

سائح اوكرانى يقبل ارض مصر فور وصوله مطار مرسى علم Advertisements

سائح اوكرانى يقبل ارض مصر فور وصوله مطار مرسى علم

السائح على أرض مطار مرسى علم

استقبال السائحين بمطار مرسى علم