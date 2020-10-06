شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى برلين يستلم قطعا أثرية من ألمانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام السفير المصرى فى برلين "خالد جلال عبد الحميد" بزيارة إلى ولاية "شمال-الراين ويستفاليا" والتى تعد إحدى أكبر المراكز الصناعية والاقتصادية فى ألمانيا وأوروبا.

وتضمن برنامج الزيارة مباحثات مع رئيس وزراء الولاية "أرمين لاشيت"، فضلاً عن لقاءات مع أعضاء جمعية الصداقة / المصرية الألمانية وكبار مسئولى المؤسسة الألمانية للاستثمار والتنمية، ومجموعة من كبريات الشركات الألمانية بالولاية.

وصرح السفير "خالد جلال عبد الحميد" أن رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا قام بتسليمه أربعة قطع أثرية، والتي كانت شرطة الولاية قد ضبطتها بحوزة تاجر آثار عام 2016، مشيداً بالتعاون القائم مع ألمانيا في مجال استرداد الآثار المصرية المهربة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة المصرية الحثيثة والدور الذي تضطلع به وزارتا الخارجية والسياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة.

وأضاف أن رئيس وزراء الولاية أعرب عن سعادته البالغة لاعادة هذه القطعة الأثرية التى تعد جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الثقافى المصرى. وقد حرصت وسائل الاعلام الألمانية على إبراز إعادة هذه القطع الأثرية لمصر.

Advertisements

وقد استقبل "لاشيت" السفير "خالد جلال عبد الحميد" رسمياً بديوان رئاسة وزراء الولاية حيث دعاه إلى التوقيع فى دفتر كبار الزوار. وأوضح السفير المصرى أنه استعرض خلال اللقاء جهود التحديث الجارية والمناخ الاستثمارى الجاذب في مصر، وأهمية زيادة حجم استثمارات الشركات العاملة بالولاية في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ولاسيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تناولت المباحثات مع "لاشيت" سبل الاستفادة من القانون الألماني للهجرة عبر إيفاد كوادر مصرية للعمل بالولاية، بالاضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، وبحث خطط إقامة فعالية ثقافية مصرية في الولاية في أقرب وقت. ووجه السفير المصرى الدعوة لرئيس وزراء الولاية لزيارة مصر على رأس وفد اقتصادي لدراسة فرص ومجالات التعاون.

وخلال لقاءاته مع أعضاء جمعية الصداقة المصرية الألمانية وممثلى كبريات الشركات الألمانية بالولاية، استعرض السفير "خالد جلال عبد الحميد" برامج الاصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر في مختلف القطاعات سواء التقليدية أو الحديثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية الرابعة، مؤكداً تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الألمانية استفادةً من موقع مصر الجغرافي المميز ومناخها الاستثمارى. وأشار السفير المصرى إلى أن لقاءاته مع مجتمع الأعمال بالولاية عكس اهتماماً ألمانياً بتوسيع التواجد والاستثمار في مصر.