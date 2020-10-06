شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن وشروط الحصول عليها × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل، ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن، وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن، ويقدم ”الخليج 365” فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه التخفيضات.

1- تخفيضات تذاكر المترو تصل لـ50٪؜ لمن فوق سن 60 عام.

2 - تخفيضات تذاكر المترو تصل لـ100%؜ لمن فوق سن 70%؜.

3 - الاستفادة بتخفيضات تذاكر المترو بموجب بطاقة الرقم القومى.

4 - التذاكر المخفضة لكبار السن يمكنهم بها استقلال أو عدد من محطات المتر.

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5 - يوجد شباك حجز مخصص لتذاكر كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكل محطة .

6 - وزارة التضامن ستتحمل فرق سعر التذكرة عن كبار السن.

7 - لا يمكن الاستفادة بهذه التخفيضات بأى اثبات شخصية سوى من خلال بطاقة الرقم القومى.

كان المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال جولته بمحطة عدلى منصور السبت الماضى، وجه صرافى التذاكر ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومى.

وقال الوزير، إن تخفيضات 50%؜ على التذاكر لمن فوق سن الـ60 عام، مجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عام، على أن يكون صرفها بمجرد إظهار بطاقة الرقم القومى فقط.