شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لقضاة مجلس الدولة بالتعاون مع الوطنية للانتخابات الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية عن موافقة المجلس الخاص، علي عقد دورة تدريبية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات، بشأن الأشراف على انتخابات مجلس النواب .
وتعقد الدورة الثلاثاء القادم الموافق 13من أكتوبر الجاري، من التاسعة ونصف صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، وبحضور المسستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ورئيس الهينة الوطنية للإنتخابات.
وسيتم خلال الدورة مناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات و الواجب اتباعها من قبل القضاة خلال الإشراف على العملية الانتخابية، واعمال الرقابة على اللجان الفرعية وعلاقتها باللجان العامة.
كما سيتم استعراض الأجراءات الأحترازية التى تم اعتمادها لضمان سلامة القضاة، و العديد من الأمور المتعلقة بالانتخابات.
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