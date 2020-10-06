شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لقضاة مجلس الدولة بالتعاون مع الوطنية للانتخابات الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية عن موافقة المجلس الخاص، علي عقد دورة تدريبية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات، بشأن الأشراف على انتخابات مجلس النواب .

وتعقد الدورة الثلاثاء القادم الموافق 13من أكتوبر الجاري، من التاسعة ونصف صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، وبحضور المسستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ورئيس الهينة الوطنية للإنتخابات.

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وسيتم خلال الدورة مناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات و الواجب اتباعها من قبل القضاة خلال الإشراف على العملية الانتخابية، واعمال الرقابة على اللجان الفرعية وعلاقتها باللجان العامة.

كما سيتم استعراض الأجراءات الأحترازية التى تم اعتمادها لضمان سلامة القضاة، و العديد من الأمور المتعلقة بالانتخابات.