شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس إجازة رسمية لموظفى الحكومة والقطاع الخاص بمناسبة ذكرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا للقرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فإن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)، وذلك بدلا من اليوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر عام 2020.

كما أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة (ذكرى نصر 6 أكتوبر)، وذلك بدلا من الثلاثاء السادس من أكتوبر 2020.

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وأشار الوزير، إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

ويأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والقرار المعدل بإضافة فقرة جديدة ، تجيز لرئيس مجلس الوزراء في الأحوال التي يقدرها استبدال يوم أخر في بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته بأي من أيام العطلات.

وكلف سعفان، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.