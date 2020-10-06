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إعادة تداول فيديو لمدير مدرسة يقبل يد تلميذ فى احتفالات أكتوبر بعد إلقائه خطاب السادات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تداول فيديو سابق أقبل فيه مدير مدرسة على تقبيل يد أحد تلاميذه، بعدما أتقن فى أداء خطاب الرئيس الراحل أنور السادات خلال أحد الاحتفالات بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

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ويظهر التلميذ على منصة داخل فناء المدرسة وسط حشد من أولياء الأمور، ليلقى جزء من خطاب النصر الذى ألقاه الرئيس أنور السادات عقب الانتصار في حرب أكتوبر بأسلوب رائع، وعقب انتهاء التلميذ من إلقاء خطاب السادات توجه إلى مدير المدرسة ليقدم له التحية، وهو ما رد عليه المدير بأن قام بتقبيل يده.

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وتحتفل الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر العظيمة، ويعد خطاب السادات أحد أشهر الخطابات التى لا يزال يتذكرها المصريون، والتى كشف فيها الرئيس الراحل السادات، الانتصارات التى حققتها القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر.

مدير مدرسة
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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