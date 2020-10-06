محافظ الجيزة يفتتح الرعاية المركزة بمستشفى ٦ أكتوبر ومركز صحة الأسرة ببرطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدداً من المنشآت الصحية الجديدة لخدمة المواطنين وشملت وحدة الرعاية المركزة بمستشفى مدينة 6 أكتوبر المركزي ومركز صحة الأسرة بقرية برطس بمركز أوسيم وقسم الرعاية المركزة الحديث وقسم الطوارئ بعد تطويره وتحديثه بمستشفى الصدر بحي العمرانية، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 47 لنصر أكتوبر.

وأكد محافظ الجيزة، أن المنشآت الصحية التي تم افتتاحها تعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن وحدة الرعاية المركزة بمستشفى أكتوبر المركزي تم تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدني بتكلفة حوالي ٢٧ مليون جنيه وتضم ١٦ سريرا مجهزا، بالإضافة إلى تدعيمها بأحدث الأجهزة الطبية (جهاز أشعة أيكو ووحدة غسيل كلوي وجهاز سونار وجهاز أشعة متنقل) وذلك للعمل على تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل كامل داخل غرفة الرعاية كما تم تنفيذها وفقآ لأعلى المواصفات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

وعقب استعراض مراحل التطوير، حرص المحافظ على تفقد غرف العزل ومخزن المستلزمات الطبية وغرفة تحضير الأدوية بالاضافة إلى الاطمئنان على حالة المرضى داخل مستشفى مدينة أكتوبر المركزي، مؤكدا ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بجميع أقسام المستشفى.

وعقب افتتاح مركز صحة الأسرة بقرية برطس بمركز أوسيم، أكد محافظ الجيزة، أن التطوير استهدف تحويل المركز بعد تطويره لمركز تكاملي يعمل على توفير خدمات طبية أفضل لمواطني قرى برطس والقيراطيين وصيدا والأبعدية وسقيل حيث تم استحداث عددا من الأقسام به وشملت قسم الباطنة والأطفال، بجانب أقسام الرعاية والأمومة والطفولة والأسنان والعلاج الطبيعي بطاقة استيعابية 60 سريرا ويتم إجراء عمليات اليوم الواحد به.

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وتفقد المحافظ، أقسام المركز الصحي ومخزون الأدوية وغرفة pcr والآشعة وغرف المرضى بعد تطويرها وتوفير أسرة حديثة بها، مشيداً بما تم إنجازه من أعمال لصالح المواطنين.

وأكد راشد، خلال افتتاحه قسم الرعاية المركزة والذي يضم 5 أسرة، بالإضافة إلى 62 سرير إقامة وقسم الطوارئ بمستشفى الصدر بالعمرانية، أن هناك اهتمام كبير بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود والوقوف صفاً واحدا.

وثمن المحافظ، دور المجتمع المدني للتعاون مع المحافظة والعمل علي النهوض بمستوى الخدمات الطبية للمرضى.

كما حرص المحافظ، على التلاحم مع المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم والعمل علي حل شكواهم موجها مدير مديرية الشئون الصحية بفحص شكوى لأحد أهالي المرضى والعمل على سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

رافق المحافظ خلال الافتتاحات إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أوسيم والسيد محمد نور رئيس حي العمرانية.