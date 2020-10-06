محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرإجرامي بحوزته كمية كبيرة من مخدري الحشيش والهيروين والعقاقير المخدرة قبل ترويجها في مطروح. تابعت الإدارة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل – مقيم بمحافظة مطروح) في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائه. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (23,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4000 قرص مخدر لعقار التامول – 200 جرام لمخدر الهيروين – 5 طلقات خرطوش مبلغ مالي - هاتف محمول). وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بـ 23 كيلو هيروين وحشيش.. ضبط تاجر مخدرات في مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.