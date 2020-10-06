5 نوفمبر.. مرافعة دفاع متهم بقضية "أحداث عنف أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران فيه والتعدي على قوات الشرطة عقب فض اعتصامي فض رابعة والنهضة لجلسة 5 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود.

نسبت النيابة للمتهم: التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.