تأجيل إعادة مُحاكمة 7 مُتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ 1 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، محاكمة 7 متهمين في قضية "أحداث مسجد الفتح" لجلسة الأول من نوفمبر المقبل، للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
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