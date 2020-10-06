ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربي على مدار يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية. خلال ٢٤ ساعة مضت أسفرت جهود الإدارة خلالها عن ضبط 10870 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. Advertisements وضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات 148 قضية متنوعة. وأثمرت جهود الأموال العامة عن ضبط ٥ قضايا متنوعة، وحررت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم (180) قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهى، وتحر مدين لمصلحة الضرائب. جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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