التأديبية تجازي مدير بـ"الأعلى للآثار" إثر مخالفات خلال تطوير مسجد الظاهر بيبرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي"

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 282 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة مدير الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار بعقوبة "التنبيه"، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية خلال عملية تطوير مسجد الظاهر بيبرس.

وبرأت المحكمة مديرة التعاقدات بعد ثبوت عدم ارتكابها مخالفات.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن التحقيقات كشفت بأن "ط. م" مدير الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط بهما بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها وتبين من أوراق القضية أن المحال أثناء فترة عمله بقطاع مشروعات المجلس الأعلى للآثار الإسلامية والقبطية لم يتخذ الإجراءات اللازمة تجاه تضمين العقد التكميلي رقم (2) بشأن عملية تطوير مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة مدة تنفيذ تزيد عن المدة المقررة فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بعقوبة التنبيه.