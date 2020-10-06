حجم تعاملاته 280 ألف دولار.. الأموال العامة تضبط تاجر عملة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، في ضبط تاجر أقمشة لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص (تاجر أقمشة ، عامل – "يعمل بإحدى الدول العربية"- مقيمان بمحافظة الدقهلية ، مدرس – مقيم بمحافظة الجيزة "يعمل بالخارج") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) من خلال الثاني والثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ، أو مع العائدين من الخارج ، ليقوم بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "تاجر الأقمشة"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الآخران، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي (280000) دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.