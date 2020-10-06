مخدرات وسلاح.. ضبط عامل بحوزته 25 كيلو بانجو في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو قبل ترويجها بمحافظة دمياط. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بمحافظة دمياط) بالاتجار في الأسلحة النارية الذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن العام" ومديرية أمن دمياط تم استهدافه وتبين عدم تواجده بمسكنه وتم ضبط (فرد محلي الصنع- طبنجة- 8 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلو جرام). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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