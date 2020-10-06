شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تنتهي من إعادة إعمار 650 منزلًا بالشرقية ضمن «أكفل قرية فقيرة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه ضمن مبادرة «أكفل قرية فقيرة»، انتهت الجمعية من إعادة إعمار عدد 32 ألف منزل في 1158 قرية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وفى محافظة الشرقية تم الانتهاء من إعادة إعمار 650 منزل في 37 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة.

وأكد «شعبان» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن مشروع أكفل قرية فقيرة هو مشروع تنموى متكامل، يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وأن الأعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش، ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء، والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية، واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين، فضلا عن إقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين .

وأشار إلى أن الجمعية تخطط في الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية في القرى الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية، والهيئات المختلفة، وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التي تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة غير القادرين.