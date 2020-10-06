شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوقاف: بدء فعاليات الدورة 23 في الحاسب الآلي للأئمة والواعظات السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء الدورة الثالثة والعشرين في الحاسب الآلي (icdl) والتي تعقد بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 10 / 10 / 2020 م، وحتى الخميس الموافق 22 / 10 / 2020م .

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتى في إطار حرصها على رفع كفاءة جميع العاملين بها، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل ومواكبة لغة العصر .

وشددت وزارة الأوقاف على أن يكون الحضور يوم السبت الساعة الثانية ظهرًا، مع التزام المتدرب بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجده بالأكاديمية .