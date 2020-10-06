شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: السوبر جيت يعمل بالغاز الطبيعي في العاصمة الادارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة «السوبر جيت»، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة ونتائج نشاط الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة بالاضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 وحيث حققت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت ( 351.02 ) مليون جنيه، كما حققت صافي ربح بلغ ( 48.31 ) مليون جنيه .

استعرض الوزير نشاط الشركة خلال هذه الفترة حيث تم نقل أكثر من 3.3 مليون راكب وشراء عدد 16 حافلة جديدة والتعاقد على عدد 10 حافلات آخرى جديدة فاخرة الفئة المميزة والــ VIP PLUS.

حيث وصل إجمالي أسطول الأتوبيسات الحالى بالشركة إلى 217 أتوبيسًا ستصل قبل نهاية هذا العام إلى 220 أتوبيسا وكذلك تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة ( رحلات بدون توقف، تتبع الرحلات GPS، منافذ شحن، مقاعد مريحة، سيرفر ميديا «أفلام – موسيقي – ألعاب – كتب»، شاشات خاصة ).

بالاضافة إلى إقامة جراج نموذجي للشركة يتسع لجميع الحافلات وقادر على أداء الخدمات بكفاءة وجودة وتطبيق منظومة النقل الذكي بالتعاون مع شركة ترانس أي وفتح خطوط جديدة للشركة.

وكذلك العمل على إقامة عدد من المحطات النموذجية في عدلي منصور ونادي السكة وسوهاج وبورسعيد والتوسع في خدمات الشركة المقدمة للجمهور ومنها خدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تم التعاقد على 20 اتوبيس جديد للعمل بها ومن المخطط أن تصل تلك الأتوبيسات إلى 120 أتوبيس خلال 3سنوات .

واضاف سيكون تدبير هذه الاتوبيسات وفقا لمخطط وزارة النقل من خلال التعاقد مع الشركات المصرية الوطنية العاملة في هذا المجال وستعمل تلك الاتوبيسات بالغاز وذلك بهدف توطين الصناعة المحلية لهذه النوعية من الاتوبيسات الصديقة للبيئة وتوفير فرص عمل للشباب بالاضافة إلى أن استخدام الغاز الطبيعي وقودًا بديلًا، يُسهم بشكل كبير في تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعي وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصّص لمنتجات الوقود السائل، فضلًا عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التي تتبنّاها الدولة، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

واكد وزير النقل، بأن العمل يجب أن يكون على مدار الساعة لسرعة تنفيذ خطة تطوير الشركة بما يعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وبما يساهم في أن تصبح الشركة نموذجا رائدا للشركات العاملة في هذا المجال.

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مشيراً إلى أهمية اضافة وتشغيل خطوط جديدة والمحافظة على مستوى الكفاءه الفنية والجودة وتميز الخدمة من خلال التحديث الدائم للاسطول، والعمل على أن تكون الاتوبيسات التي يتم التعاقد عليها مستقبلاً تعمل بالغاز أو الكهرباء مثل الاتوبيس الترددي السريع الذي سيعمل بين محطة عدلي منصور التبادلية المركزية الكبيرة وبين مطار القاهرة الدولي.