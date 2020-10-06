شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الكشوف النهائية لمرشحى النواب بالدائرة الثانية «مركز المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النواب بمحافظة الدقهلية ومقرها محكمة المنصورة الابتدائية، اليوم، القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس النواب 2020 «النظام الفردي» عن الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة : و«المصرى اليوم» تنشر كشوف المرشحين النهائية بالدائرة الثانية وعددهم 45 مرشح : الكشوف النهائية لمرشحي النواب بالدائرة الثانية مركز المنصورة الكشوف النهائية لمرشحي النواب بالدائرة الثانية مركز المنصورة الكشوف النهائية لمرشحي النواب بالدائرة الثانية مركز المنصورة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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