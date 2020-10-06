شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لن أسمح بأي تهاون في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات البناء على الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ،للحفاظ على حق الشعب والدولة.

أوضح المحافظ أن هناك تعاون بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومأموري المراكز والعمد والمشايخ، في شن الحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المخالفة، وإحالة الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم للنيابة العسكرية.

وفى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية، بإزالة أعمال بناء على الأرض الزراعية وفك شدة خشبية، أثناء قيام أحد المواطنين المخالفين بصب سمل خرساني على مساحة ١٩٠ متر بناحية الوحدة المحلية بالظواهرية مساءاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.