شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 88530 طن و1185 حاوية و9638 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الثلاثاء حيث تواجد بالميناء 53 سفينة طبقاً للنوع منها 5 سفن حاويات، وعدد 22 سفينة بضائع عامة، و19 سفينة صب جاف، و4 سفن صب سائل، كما وصلت إلى الميناء 13 سفينة، وغادرت 10 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالارصفة عدد 28 سفينه، هذا وقد تم دخول وخروج 9638 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء قطار واحد بإجمالي 25 عربة محمل بالقمح ومتجه إلى المطاحن بالقاهرة .

ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 66920 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 19610 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 436 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1749 حاوية .

و بلغت كمية المتداول خلال اليوم 86530 طن، منها 21850 طن بضائع محواه، و14460 طن بضائع عامة، و40820 طن صب جاف، و9400 طن صب سائل.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء كل الإدارات العاملة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما وجه بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء .