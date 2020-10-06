شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شرطًا لخاصية نقل الأرقام بين شركات المحمول.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاصية نقل الأرقام بين مقدمي خدمات التليفون المحمول هي خدمة من خدمات الاتصالات، تمكن عملاء شركات التليفون المحمول من الاحتفاظ بأرقامهم مع تغيير الشركة المقدمة للخدمة، مما يعطى الحق للعميل بالاحتفاظ برقمه المحمول بصرف النظر عن الشركة المقدمة للخدمة، ويعطيه حرية الانتقال إلى الشركة المناسبة له دون الإجبار على فقدان رقمه. مما يؤدى إلى إزالة الحواجز أمام المنافسة الحرة بين الشركات المقدمة لخدمة التليفون المحمول ويعود بالنفع على مستخدمي التليفون المحمول بتخفيض الأسعار وتحسين الخدمة لإرضاء العملاء. ونتيجة لوجود أربع شركات «أورنج»، «فودافون مصر»، «اتصالات مصر» و«وي» لتقديم خدمات التليفون المحمول.

ووضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعض الشروط لنقل أرقام التليفون المحمول أهمها:

1ـ أن يكون العميل طالب النقل هو نفسه مالك/المفوض الرقم المراد نقله، والرقم مسجل برقم بطاقته الشخصية أو رقم جواز السفر (في حالة الأجنبي) أو رقم سجل تجاري (الشخصية الاعتبارية) لدى الشركة المراد نقل الرقم منها، وفي حالة القصر يتم نقل الرقم عن طريق الشخص المسجل لدى الشركة المراد نقل الرقم منها.

2ـ يجب أن يمر على اشتراك العميل بشركة المحمول بذات الرقم المراد نقله 4 أشهر على الأقل في حالة العميل الفردي (نظام الكروت المدفوعة مسبقاً أو نظام الفاتورة)، وعام ميلادي على الأقل في حالة الحسابات المجمعة، وأن يظل العميل مستخدماً للرقم الذي تم نقله ذات المدد الزمنية قبل محاولة نقله من جديد إلى شركة أخرى، سواءً كانت الشركة الأصلية أو أي شركة أخرى.

3ـ يتم احتساب الفترات الزمنية السابقة لاشتراك العميل مع الشركة من وقت بداية تفعيل الرقم للعميل، ولا تتأثر هده المدة الزمنية بتحول العميل من نظام إلى آخر (نظام الكروت المدفوعة مسبقاً- نظام الفاتورة) طالما ظل الرقم ثابتاً مع العميل.

4ـ يجب على مشتركي الفاتورة والحسابات المجمعة التأكد من سداد جميع الفواتير حتى آخر فاتورة مصدرة من الشركة المراد نقل الرقم منها قبل البدء في إجراءات نقل الرقم.

5ـ يجب أن يتأكد العميل من أن رقمه غير موقوف أو تم إلغاؤه لدى الشركة المشترك معها، نتيجة تقصير أو خلاف على تسويات مالية، أو بطلب شخصي منه، وأي محاولة لنقل الرقم في هذه الأحوال سوف تقابل بالرفض.

6ـ عند تقديم طلب النقل إلى الشركة المراد نقل الرقم إليها يتم إعطاء العميل شريحة الشركة لتركيبها بعد تفعيل عملية النقل.

7ـ لا يمكن تقديم طلب نقل إلى شركتين مختلفتين في آنً واحد حيث أن النظام لا يقبل إلا طلب واحد فقط، وسوف يقوم بإجراء عملية النقل للطلب الأول فقط.

8ـ نقل الرقم مجاني لمشتركي الكروت سابقة الدفع والفواتير والحسابات المجمعة، وفي حالة العميل مشترك الكروت سابقة الدفع فإنه يفقد الرصيد المتبقي له عند انتقاله برقمه إلى شركة أخرى.

9ـ لا يشترط أن يكون العميل مصري الجنسية طالما انه يمتلك خط تابع لشركة محمول مصرية، وأن عملية النقل سوف تتم إلى شركة محمول مصرية أخرى باستخدام جواز السفر.

10ـ يجب إظهار مستند تحقيق الشخصية للعميل / المفوض (معتمد رسمياً وساري) وتفويض من مالك الحساب (في حالة الحسابات المجمعة) عند تقديم طلب نقل الرقم إلى الشركة المراد نقل الرقم إليها.

11ـ يعامل العميل المنتقل رقمه إلى شركة ما معاملة عملاء الشركة الأصليين، من تقديم جميع أنواع الخدمات المتاحة لدى الشركة، وبذات الجودة المقدمة للعملاء الأصليين.

12ـ عند نقل الرقم من شركة إلى أخرى يتم فقط تقديم الخدمات والخواص المتاحة للشركة المنتقل إليها الرقم إلى العميل، بدون تفرقة بين الأرقام المنتقلة وغير المنتقلة، بمعنى أنه إذا وجدت خدمة بالشبكة المنتقل منها الرقم ولا توجد في الشركة المنتقل إليها الرقم فلن يتمكن العميل من الحصول على هذه الخدمة.

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13ـ للعميل/المفوض الحق في إلغاء طلب النقل قبل الساعة العاشرة مساءاً طالما لم يتم تفعيل عملية النقل (تفعيل الشريحة الجديدة).

14ـ في حالة إلغاء العميل/المفوض طلب النقل يجب عليه التوقيع على نموذج الإلغاء المحدد من قبل الشركة القائمة بعملية إلغاء نقل الرقم.

15ـ في حالة رفض طلب النقل يكون من حق العميل إصلاح سبب الرفض والتقدم بطلب نقل جديد آخر.

16ـ في حالة إتمام عملية النقل (غالبا ما تكون من الساعة 3:00 -6:00 صباحاً) تصبح شريحة الشركة المنتقل منها الرقم غير فعالة ويجب استخدام الشريحة الجديدة للشركة المنتقل إليها الرقم.

17ـ يفقد العميل أي باقة أو نقاط أو هدايا أو مميزات أخرى على هذا الرقم تم اكتسابها نتيجة لتعاقد العميل مع الشركة المنقول منها الرقم عند انتقاله برقمه إلى شركة أخرى.

18ـ يتضمن طلب النقل بنود العقد الخاصة بالخدمة المقدمة من الشركة المنتقل إليها الرقم والمعتمد من الجهاز.

19ـ يتضمن طلب النقل إقرار العميل بموافقته على غلق أي محفظة هاتف محمول مملوكة له على هذا الرقم، لدى شركة المحمول المنقول منها الرقم (إن وجدت)، وذلك فور توقيعه على طلب النقل، وبعلمه بعدم إمكانية فتحه محفظة هاتف محمول لدى الشركة المنقول لها الرقم، إلا بعد اغلاق أي محفظة هاتف محمول أخرى لديه على ذات الرقم لدى أي بنك.

20ـ يجب على العميل- في حالة وجود أي التزامات مالية على محفظته (إن وجدت) لدى شركة المحمول المراد نقل الرقم منها- القيام بتسوية هذه الالتزامات مع الشركة المراد نقل الرقم منها قبل نقل الرقم.