شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية المهندس محب منير سالم رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية ( مختار إبراهيم ) والوفدالمرافق له بمكتبه بالديوان العام، وذلك للوقوف على أخر المستجدات للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، بحضور المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية .

حيث إستعرض المهندس محب سالم موقف مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى التي تم الإنتهاء منها ونسب التنفيذ والمعوقات التي تواجه المشاريع الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن حجم إستثمارات الشركة في مشروعات محطات وشبكات الصرف الصحي بمحافظة المنوفية بلغت 13 مشروع وبتكلفة إستثمارية تقدر 447 مليون جنيه.

كما أضاف بأن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات بمركزي منوف والباجور، حيث تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية بنسبة تنفيذ 98 % لمشروع محطة صرف صحي كفر العامرة بمنوف وسيتم نهو الأعمال في نهاية أكتوبر الحالي، كما تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 80 % لمشروع صرف صحي سبك الضحاك (2) بالباجور وجارى نهو الأعمال بالمشروع نهاية شهر ديسمبر 2020، مشيراً إلى أنه جاري العمل لتنفيذ الأعمال المدنية وشبكات الإنحدار بمحطات صرف صحي كفر شبرابلولة، كفر الخضرة 2، ميت البيضا، قلتي الكبري ومحطة صرف صحي سمان وسيتم نهو الأعمال في منتصف العام القادم، كما جاري العمل على قدم وساق بمشاريع محطات صرف صحي الكوم الأحمر، مناوهلة، كفر مناهلة، وجارى إعتماد الرسومات والتجهيز لبدء العمل خلال شهر بمشروع محطة صرف صحي فيشا الصغري وكفر بلمشط وسيتم نهو الأعمال في نهاية شهر ديسمبر 2021 .

وخلال الإجتماع وجه محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة الباجور بضرورة توفير موقع لإستيعاب نواتج الحفر خلال تنفيذ الأعمال القائمة وازالة أي معوقات تواجه عمل الشركة، كما أكد على وكيل وزارة الرى بالمحافظة بالتنسيق مع الشركة وتقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لضمان نهو الأعمال في مواعيدها المحددة للإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ولضمان الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات التنموية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.

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