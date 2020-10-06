شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السويس يقدم استغاثة لوزير القوي العاملة لانقاذ عمال الهندية بالسخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبدالحميد كمال صباح اليوم إلى وزير القوي العاملة محمد سعفان مذكرة واستغاثة عاجلة لانقاذ عمال الشركة الهندية لانتاج البوليستر بمنطقة السخنة بالسويس.

أضاف النائب تماطل الشركة المصرية الهندية لانتاج البوليستر بمنطقة السخنة بالسويس والمعروفة باسم «اندورما» حيث جدد العاملين مطالبهم المشروعة المؤجلة منذ سبتمبر 2019 رغم ما تحققه الشركة من ارباح وحجم مبيعات بلغت ما يقرب من 7 مليار جنيه مصري في عام واحد بفضل جهود العمال المصريين الذين ينتجون يومياً 1200 طن والارتفاع إلى 1600 طن محققين ارقام قياسية على فروع الشركة ومقرها الرئيسي الذي توقف عن العمل اثناء جائحة كورونا .

وتابع النائب «وقد تصدر فرع مصر بترتيب متقدم على مستوي افريقيا والفروع الاخري وبالرغم ان مطالب العمال» 370 عاملاً «عادله والتى حددتها اللجنة النقابية وممثلي العمال في»اهمية صرف حوافز الانتاج- تحديد مخاطر العمل- تحسين قيمة الوجبة الغذائية على ضوء ارتفاع الاسعار- الاهتمام بتوفير متطلبات الامن الصناعي وصيانة المصاعد حماية للعاملين- المساواة في شرائح التأمين الصحي بين العمالة المصرية والهندية «.

وأضاف النائب «وزير القوي العاملة رغم مرور عام كامل على المطالب المشروعة للعاملين وتجديد مطالبهم منذ ايام في حوار راقي وموضوعي مع الادارة من قبل ممثلي العمال محافظين على الانتاج والعمل المتحضر الذي يؤكد تقاليد العمالة المصرية وهو ما كان محل تقدير الاجهزة والمؤسسات المحلية بالسويس مراعين ما يهدد الوطن من مخاطر واشاعات من قبل المغرضين والارهاب».

وأختتم النائب السيد وزير القوي العاملة المحترم نثق دوما في تدخلكم العادل والموضوعي دفاعاً عن الحقوق بين العمال واصحاب الاعمال من اجل الاستقرار للاقتصاد الوطني«.

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