شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يهنىء السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وجاء نص البرقية: «يسعدنى وأسرة جامعة بنها أن أتقدم لفخامتكم بأطيب وأخلص التهاني بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر، داعيا المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لتحقيق مزيد من الإنجازات لمصرنا الغالية».

وأكد رئيس الجامعة أن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل رمزًا للفخر والاعتزاز وشاهدًا على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته في الحفاظ على الوطن.