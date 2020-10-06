شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تخفيض 40% لمن يدفع مقدم 25% لتقنين أراضي الدولة و50% لمسددي القيمة كاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، وإعلاء للقانون وحفاظاً على حق الشعب .

جاء ذلك خلال لقاءه الثلاثاء، مع المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة بمراكز كفر صقر وأولاد صقر وأبوكبير، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، وحمدي نصر رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبوكبير، وعدد من نواب البرلمان، وذلك بدار مناسبات قرية حانوت التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، لحث المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع، وسداد المقدم المستحق عليهم، والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون والحفاظ على حق الدولة.

وخلال اللقاء أعلن المحافظ عن تقديم تسهيلات جديدة للمتعدين على أراضي أملاك الدولة، لتشجيعهم على التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، حيث تقرر تخفيض 40 % من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة، شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.

وقال المحافظ أنه مراعاة للبعد الإقتصادي للمواطنين وللتخفيف عليهم، تم النزول بسعر المتر للمرة الثالثة، مؤكداً على أن يتم حساب التخفيض الجديد على سعر المتر من آخر سعر تم الإتفاق عليه سابقاً، ليأتي دور المواطن في إثبات جديته وحرصه على الحفاظ على حقه فيما لا يتعارض مع حق الدولة.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمرة مع المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين، وتصحيح الأوضاع المخالفة، وذلك تلاشياً لحملات الإزالة المكبرة.

أعرب المواطنون عن سعادتهم لقرارات المحافظ الجديدة بخصوص النزول بسعر المتر لتقنين أراضي أملاك الدولة، مراعاة لظروفهم الإقتصادية وحرصاً منه على سرعة الانتهاء من هذا الملف الذي توليه الدولة إهتماماً كبيراً، ليتمكن كل مواطن من الحصول على حقه في الأرض بسند قانوني.

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