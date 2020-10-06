شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنوفية تقرر النزول بدرجات القبول لبعض مدارس التعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، النزول بدرجات تنسيق القبول للالتحاق بمدارس التعليم الفني لبعض المدارس التي تقدمت بطلبات لإدارات التعليم الفني للنزول بمجموع القبول لاستكمال كثافة الفصول بها.
وشدد «سويد» على مراعاة كثافة الفصول وفقًا للفراغات بالمدرسة وأيام الحضور المخصصة للصف الأول طبقا للإجراءات التي وضعتها الوزارة باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التوزيع الجغرافي عند قبول أوراق الطلبة مع عدم فتح الحدود بين الإدارات إلا في حال عدم اكتمال الكثافة ومنع التحويل بين المدارس في حال اختلاف التنسيق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,781
-
تعافي
97,398
-
وفيات
5,990
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم المنوفية تقرر النزول بدرجات القبول لبعض مدارس التعليم الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.