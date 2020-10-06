شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنوفية تقرر النزول بدرجات القبول لبعض مدارس التعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، النزول بدرجات تنسيق القبول للالتحاق بمدارس التعليم الفني لبعض المدارس التي تقدمت بطلبات لإدارات التعليم الفني للنزول بمجموع القبول لاستكمال كثافة الفصول بها.

وشدد «سويد» على مراعاة كثافة الفصول وفقًا للفراغات بالمدرسة وأيام الحضور المخصصة للصف الأول طبقا للإجراءات التي وضعتها الوزارة باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التوزيع الجغرافي عند قبول أوراق الطلبة مع عدم فتح الحدود بين الإدارات إلا في حال عدم اكتمال الكثافة ومنع التحويل بين المدارس في حال اختلاف التنسيق.