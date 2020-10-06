شكرا لقرائتكم خبر عن «حارس السماء المُحرقة».. من هو القائد الذي كسر أنف جولدا مائير؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«حارس السماء المحرقة، أبوالدفاع الجوي، أول مهندس لحرب الصواريخ في تاريخ الحروب القديمة والحديثة».. ألقابٌ عديدة أطلقت على المشير محمد على فهمي، قائد قوات الدفاع الجوى في حرب الاستنزاف وأكتوبر 1973، والذى أطلق اسمه على الدفعة «٤٦» لكلية الدفاع الجوى.

في يونيو 1969، كلف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، المشير محمد على فهمي، بوضع تصور لمنظومة جديدة للدفاع الجوى، وتولى قيادتها ودبرت القيادة السياسية والعسكرية كافة الاحتياجات التي طلبها من الاتحاد السوفيتى.

وبالفعل، حققت قوات الدفاع الجوى الوليدة آنذاك عنصر المفاجأة، والذي شمل: القوة ودقة ضرب الأهداف والتصدى لغارات العدو، الأمر الذي دفع جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، وقتها، للقول تعقيبا على كثرة مواقع الدفاع الجوى المصرية، إنها «كعش الغراب المشؤوم كلما دمرنا إحداها نبتت أخرى بدلا منها»، الأمر الذي وصفه الكثيرون بأنه «كسر أنف جولد مائير» معنويًا، وفقًا لتقرير سابق نُشر في «المصري اليوم».

ومع ارتفاع مستوى الكفاءة القتالية، وزيادة قدرتها على القوات الإسرائيلية، تحولت القوات لأسلوب جديد في القتال وهو «الكمائن» وكانت النتائج رائعة مبهرة وموجعة للعدو. وعقب إنشاء حائط الصواريخ، واعتبارا من 30 يونيو 1970، وخلال الأسبوع الأول من يوليو، تمكنت صواريخ الدفاع الجوى من إسقاط العديد من الطائرات طراز فانتوم، وسكاى هوك، وأسر العديد من الطيارين الإسرائيليين، وكانت هذه أول مرة تسقط فيها طائرة فانتوم، وعلى أثر هذا الأسبوع البطولى أصبح 30 يونيو هو عيد الدفاع الجوى.

وفي تمام الخامسة، مساء يوم السادس من أكتوبر، أي بعد ساعات قليلة من الهجوم المصرى المتواصل، عندما التقطت أجهزة الإشارة المصرية إشارة لاسلكية مفتوحة تحمل أوامر صادرة من الجنرال «بنيامين بليد»، قائد سلاح الجو الإسرائيلى، آنذاك، إلى طياريه يأمرهم بعدم الاقتراب من القناة لمسافة لا تقل عن 15 كيلو مترا شرق القناة، ما يعنى أن قوات الدفاع الجوى بقيادة «فهمى» نجحت في تأمين عملية الاقتحام والهجوم بكفاءة عالية ليلاً ونهارًا، وقدمت الحماية للمعابر والكبارى، ما أتاح للقوات المصرية أن تستخدمها في أمان، وفقًا لتقرير سابق نُشر في «المصري اليوم».

وبعد نهاية الحرب تولى المشير فهمى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في 1975، وفى 1978 اختاره الرئيس السادات مستشارًا عسكريًا له، وأصدر الرئيس الأسبق مبارك في 4 أكتوبر ‏1993‏ قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة مشير تقديرا لدوره البطولى في حرب أكتوبر، فيما كرمه الرئيس السيسى، أمس، بإطلاق اسمه على الدفعة 46 من كلية الدفاع الجوى. وتوفى المشير محمد على فهمى في أكتوبر، 1999 في لندن، بعد رحلة معاناة مع المرض.

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