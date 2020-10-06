شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع رئيس «الريف المصري» الجديد دعم مشروع الـ1.5 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بمقر الشركة بمدينة نصر، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وهنأ الوزير خلالها القيادة الجديدة لشركة الريف المصرى الجديد بتولي المسؤولية، كما اطلع على رؤية الإدارة الجديدة، لتفعيل الأهداف العامة التي قامت من أجلها الشركة، والمنهج العلمى الذي ستنتهجه الشركة كمطور لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على دعم الوزارة الكامل، بمختلف قطاعاتها وكياناتها التابعة، لمشروع إستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ولشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع، الذي يمثل واحداً من المشروعات القومية الهامة، التي تعوِّل عليها مصر الكثير من أجل سد الفجوة الغذائية والزراعية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وخلق مجتمعات ريفية عصرية جديدة.

كما حرص وزير الزراعة، على الاجتماع برؤساء القطاعات بالشركة، مؤكدًا لهم ضرورة العمل يداً واحدة للنهوض بالشركة، والسعى لحل مشاكل المنتفعين بأراضى المشروع، وفق الرؤية والأهداف التي وضعتها القيادة الجديدة للشركة، والمتضمنة تذليل المعوقات ومضاعفة صور الدعم والتيسير والمساندة للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين بأراضى المشروع.

من جانبه، ثمَّن اللواء عمرو عبدالوهاب زيارة وزير الزراعة للشركة، وحرصه على الإجتماع بقياداتها، مؤكداً تقديره وإمتنانه للدعم والمساندة التي ستوليها وزارة الزراعة من جانبها للمنتفعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان الذين تواجههم العديد من المشكلات.. كما أكد عزمه الأكيد، وبجانبه العاملين بالمشروع، على تذليل الصعاب وتيسير الإجراءات للمنتفعين، وفتح آفاق جديدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المطلوبة لخلق ريف مصرى جديد.