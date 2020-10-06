شكرا لقرائتكم خبر عن عمال البتروكيماويات بفلسطين يهنئون السيسى وشعب وحكومة مصر بذكرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز، ومستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار السادس من أكتوبر العظيم سنة 1973. وقال الحاج في برقيته لوزير القوى العاملة: يطيب لى وعموم العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز في فلسطين، أن نتقدم لكم ومن خلالكم لعموم عمال مصر الشقيقة وشعبها وحكومتها ورئاستها بأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي حقق جيش مصر البطولة في يوم خالد في تاريخ العرب الحديث.



ولفت إلي أن هذا النصر كان أعظم انتصار لمصر وفلسطين وللأمة العربية جمعاء، وجسد أصالة عمال وشعب مصر وجيشها العظيم ، لانهم اثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة، ولا تسامح علي السيادة المصرية الكاملة علي كل أراضيها.

وذكر الحاج: أننا ونحن نقدم لكم أجمل التهاني والتبريكات نشعر بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه الجيش المصري العظيم ، الذي امتزجت دماؤهم بتراب فلسطين مقدما الغالي والنفيس من أجل عمال وشعب فلسطين ، ومدافعا عنها حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الأبدية.

وفي ختام برقيته ، أعرب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز عن أمله أن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة العام القادم ، وقد انتصر الجيش المصري الباسل علي الإرهاب البغيض وكل اعدائه ، وعادت مصر إلي طبيعتها إلي قيادة العالم العربي.