شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتفقد أعمال التصالح بمخالفات البناء بمشاركة شباب البرنامج الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع جولة تفقدية بالمركز التكنولوجى لحى جنوب الجيزة ومقر التصالح على مخالفات البناء، وحالة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالحى بمرافقة متدربى البرنامج الرئاسى للشباب ورئيس حي جنوب الجيزة.

كما شرح رئيس الحى خطوات أعمال التصالح والإجراءات الأخرى التى يقوم بها الحى، وقام المتدربون بزيارة مقر الحى للتعرف على كافة الإدارات وكيفية سير العمل وذلك في إطار برنامجهم التدريبي بمحافظة الجيزة.

وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

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وتفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن يرافقه رئيس مركز ومدينة الصف المركز التكنولوجى بمجلس مدينة الصف لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وقد جه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح

كما تابع نائب المحافظ إجراءات تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح نسبة 25% من قيمة المخالفة.

كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين للتعرف على المعوقات والمشكلات التى قد تواجهم في تقديم طلبات التصالح ووجه المعنيين بسرعة حل أى مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.