شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض آخر المستجدات بشأن أعمال حماية النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل لاستعراض آخر المستجدات بشأن الأعمال التى قام بها القطاع فى مجال حماية نهر النيل وخطة العمل خلال الفترة القادمة وموقف الإزالات الجارى تنفيذها حالياً للحفاظ على نهر النيل وفرعيه من التعديات.

وتلقى وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (281,275) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 .

وأوضح التقرير أنه تم إزالة (2309) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال شهر سبتمبر 2020، و قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 1971إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (208) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (130) إزالة على منافع الصرف.

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الجدير بالذكر أن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.