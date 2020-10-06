- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة فى هيئة السلع التموينية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن حاجاتها لشغل وظائف بنظام التعاقد فى بعض المجالات المختلفة بالهيئة وتضمنت الوظائف مفتش إدارى ومالى، وحاسب آلى تخصص برمجة، ومهندس حاسب آلى، أخصائى استيراد وتسويق محلى، مراجع حسابات، وأخصائى بحوث وخدمات استيراد، ومحاسب، وسائق، وأخصائى أمن، وأخصائى مشتريات.
واشترطت الوظائف على المتقدمين لشغل هذه الوظائف إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي والحصول على مؤهل مناسب لطبيعة لكل وظيفة، وإلا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة وان التقديم اليكترونيا من خلال موق الوظائف الحكومة المصرية والذى يتضمن كافة الوظائف المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة والشروط المطلوبة لكل وظيفة ومواعيد المقابلات والاختبارات ونتائج قبول لمن وقع عليهم الاختيار ويستمر الإعلان حتى يوم 15 من شهر أكتوبر الجارى ولن يلتفت الى الطلبات التي ترسل عبر البريد الإليكترونى أو الفاكس.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف جديدة فى هيئة السلع التموينية.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.