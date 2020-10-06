شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة فى هيئة السلع التموينية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن حاجاتها لشغل وظائف بنظام التعاقد فى بعض المجالات المختلفة بالهيئة وتضمنت الوظائف مفتش إدارى ومالى، وحاسب آلى تخصص برمجة، ومهندس حاسب آلى، أخصائى استيراد وتسويق محلى، مراجع حسابات، وأخصائى بحوث وخدمات استيراد، ومحاسب، وسائق، وأخصائى أمن، وأخصائى مشتريات.

واشترطت الوظائف على المتقدمين لشغل هذه الوظائف إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي والحصول على مؤهل مناسب لطبيعة لكل وظيفة، وإلا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة وان التقديم اليكترونيا من خلال موق الوظائف الحكومة المصرية والذى يتضمن كافة الوظائف المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة والشروط المطلوبة لكل وظيفة ومواعيد المقابلات والاختبارات ونتائج قبول لمن وقع عليهم الاختيار ويستمر الإعلان حتى يوم 15 من شهر أكتوبر الجارى ولن يلتفت الى الطلبات التي ترسل عبر البريد الإليكترونى أو الفاكس.



