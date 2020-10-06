شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان ألعاب إلكترونية ومسابقات حمام زاجل بنادى 6 أكتوبر احتفالا بذكرى النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ينظم اتحاد الألعاب الإلكترونية، واتحاد سباقات الحمام الزاجل، احتفالية كبيرة بنادي 6 أكتوبر، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

وينظم اتحاد الألعاب الإلكترونية مهرجانا للألعاب الإلكترونية بالنادي، الذي وقع الاختيار عليه لبدء المهرجانات خاصة أنه يحمل إسم المدينة التي تشير لانتصارات أكتوبر المجيدة التي تكثل رمز للعزة والكبرياء عند كل المصريين والعرب.

ومن المنتظر أن ينظم أعضاء وشباب نادي مدينة 6 اكتوبر احتفالهم بذكرى النصر العظيم وأحداثه وشرح الكبار والمعاصرين للنصر وظروفه للأجيال الجديدة.

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فيما ينظم اتحاد الألعاب الإلكترونية مسابقة في لعبة pes2020 لشباب النادى كلعبة محببة ومفضلة للكثيرين، وتقديم الجوائز والكؤوس والميداليات فى احتفال نهاية الشهر بعد إجراء مسابقة بين الأندية التي يتم تنظيم مهرجانات فيها.

ووجه المستشار عبدالناصر خطاب رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحادي الألعاب الإلكترونية والحمام الزاجل، معبرا عن سعادته بهذه المشاركة المتميزة خاصة وان المدينة والنادي تحمل هذا اسم النصر التاريخي الذى يمثل رمز للكبرياء والعزيمة والانتصار والتغلب على الصعاب لدى الأمة المصرية.

ومن المنتظر أن ينظم اتحاد الألعاب الإلكترونية عدة مهرجانات متتالية في أندية مدينة 6 أكتوبر احتفالا بذكرى النصر العظيم، حيث تضم قائمة الأدية التي تستضيف المهرجانات كلا من نادي النادي والشيخ زايد ونادي المهندسين.