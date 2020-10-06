شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسكان واليونيسيف" ينظمان ورشة عمل لبناء قدرات العاملين بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، فعاليات ورشة عمل بناء قدرات العاملين بإدارات التخطيط والمتابعة والتقويم بالأمانة الفنية بالمجلس القومى للسكان، وذلك فى إطار "مبادرة شباب مصر" التى تتم بالتعاون بين المجلس ومنظمة اليونيسيف.



وشاركت منظمة اليونسيف فى تدريب الحضور من إدارات الأمانة الفنية على آليات المتابعة والتقويم المرتكزة على النتائج، حيث اشتملت الورشة على عرض مصفوفة من النتائج والمؤشرات وأدوات جمع البيانات الخاصة بالرصد والتقييم وكيفية عرض البيانات وتطبيق ذلك عملياً على برنامج" Power BI".

يأتى ذلك فى إطار حرص المجلس القومى للسكان على جودة عمليات جمع وإدارة البيانات التى تتعلق بوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية ، وذلك بهدف تحديد المحافظات والمراكز الأكثر احتياجاً إلى وضع الخطط التثقيفية فى شتى المجالات الصحية والسكانية.



جدير بالذكر أن مبادرة شباب مصر تهدف إلى تفعيل دور الشباب التطوعى فى المشاركة المجتمعية وذلك بالتعاون مع المنظمات الطلابية "الاتحاد الدولى لجمعيات طلاب الطب – مصر (IFMSA-Egypt)-الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة (EPSF)- الاتحاد المصرى لطلاب العلاج الطبيعى (EUPTS)-الجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض وحديثى التخرج (ENNSSA) " ، والذين تم تدريبهم فى إطار الشراكة بين المجلس القومى للسكان ومنظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية ، بهدف نشر الوعى بين أقرانهم وأفراد المجتمع ، لمواجهة الوصم والتمييز والخرافات المتعلقة بفيروس كورونا.