شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطور شوارع بالعمرانية تمهيدا لرصفها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة أعمال تطوير عدد من شوارع بحى العمرانية فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بنطاق الحى، حيث تم استكمال اعمال ازالة البلدورات المتهالكة والأرصفة المتعدية على خط التنظيم بشارع الجمال من شارع بسام الشريف من احمد كامل وذلك تمهيدا لرصف الشارع.

كما تم البدء فى أعمال تركيب البلدورات الخرسانية بشارع نشأت من شارع الهرم، والبدء فى أعمال إزالة البلدورات المتهالكة والأرصفة المتعدية على خط التنظيم بشارع سلامة الراضى من شارع الهرم وذلك لتوسعة الشارع وتمهيدا لرصفه، وذلك تحت إشراف محمد نور رئيس حى العمرانية .

وفى السياق كان تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الرصف والتطوير الجارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقا للجدول الزمنى المحدد لها .

وأشار المحافظ أنه جارى تنفيذ اعمال تطوير للعديد من المحاور المرورية لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير.

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اشار المحافظ أنه جارى تنفيذ اعمال الرصف والتطوير بطريق ترعة الزمر بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم وذلك بطول 2 كم تقريبا ضمن خطة رصف الطرق المعيبة بالمركز وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة، مضيفا أنه جارى رصف طريق محطة ابوغالب بطول 2 كم وبعرض 7 متر اضافة الى متابعة أعمال رصف طريق مدخل ابوغالب بطول 1750 متر وبعرض 10 متر حيث تم وضع الطبقة الاسفلتية الاولى وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر كما تم استكمال رصف طريق "البريد" بطول 350م تقريبا وبعرض 6 أمتار بمركز الواحات البحرية ويعد إحدى الطرق الحيوية بالمركز .

ولفت المحافظ إلى انه تم متابعة أعمال الرصف بمدينة الحوامدية حيث تم البدء بشارع سمير صادق من منطقة مستودع الانابيب الى تقاطع شارع سعد زغلول حيث تم وضع طبقة السن استعدادا لأعمال الرصف.

وأشار راشد إلى انه تم البدء فى رصف شارع بمدينة التحرير ورفع كفاءة الطريق وترميم المناطق المعيبة بطبقة الرصف بشارع نصوح بحى شمال الجيزة كما تم البدء فى أعمال رصف شارع المنشية من ميدان الساعة إلى الدائرى بحى الهرم بالإضافة الى استكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك بالمناطق الغير مخططة بالحى وشملت متفرعات شارع كعبيش والمنصورية فيصل ومتفرعات شارع المجزر الآلى من اللبينى هرم وتطوير ووضع طبقة الإسفلت بشارع همدان بجوار السوبر جيت من شارع مراد بحى جنوب الجيزة مشيرا انه تم تجريد الاتربه ورفع المخلفات وتعديل الأرصفة المتعدية على خط التنظيم بشارع بسام الشريف من شارع سلامه الراضى وحتى شارع سيد ابو الخير من شارع الهرم بحى العمرانية وذلك تمهيدا لرصف الشارع.