شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات البرتقال تتخطى مليون و397 ألف طن.. ومصر تحتل المركز الأول عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن إجمالي صادرات مصر من الموالح المصرية "البرتقال" بلغت مليون و397 ألفا و920 طنا، منذ بدء موسم الصادرات وحتى 30 من الشهر الماضى، مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك منافذ وأسواق جديدة للبرتقال المصري الذى يغزو كل أسواق العالم، متابعا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، مشيرا إلى أن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح العديد من أسواق تصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق منظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

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وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن الموالح المصرية ذات جودة عالية، وخاصة البرتقال، فهو منتج مميز ومرغوب عالمياً، مشيرا إلى أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية تقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.