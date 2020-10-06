شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 959 طنا من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن بلغ 959 ألف كيلو من اللحوم وذلك في محافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إنه في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة سيتم غدا الأربعاء، توزيع 20 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - شمال سيناء"، بواقع 5 طن لمحافظة الأقصر، و4 طن لمحافظة شمال سيناء، و3 طن لكل من محافظة "أسيوط - سوهاج – قنا"، و2 طن لمحافظة أسوان، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي .

وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات بالوزارة تؤكد على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وفى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قيمة الصك بسعر 1800 جنيه يتم تحويله إلى 18.5 كيلو لحوم صافى مشفاه من أجود اللحوم، مؤكدا أن الإقبال على صكوك الأضاحى في تزايد مستمر حيث كان في أول عام حصيلة بيع الصكوك 32 مليون جنيه ، ثم 48 مليون جنيه ثم 64 مليون جنيه ثم 105 مليون جنيه، وهذا العام 115.5 مليون جنيه، ما يؤكد ثقة المضحين في المشروع والعاملين عليه، وثقتهم بأن ما يدفعونه من مبالغ مالية تصل إلى مستحقيها، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي فاقد في اللحوم، حيث تتسلم الوزارة من الشركة التابع لوزارة التموين اللحوم صافى بدون جلود أو دهون، قائلاً: "يتم بيع الجلود والدهون وكل فاقد من الذبيحة وتحويل ثمنها إلى لحوم ، لضمان أن ما يدفعه المضحى من صكوك للأضاحى يصل كاملا لحوم للمستحقين".