كتم أنفاسها.. تفاصيل مقتل ابنة الـ 8 سنوات على يد صديق والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة خطف طفلة بكفر الشيخ وقتلها وسرقة قرطها الذهبي وتبين أن مالك محل قتلها بعد فشله فى اغتصابها وطلب فدية من أسرتها بزعم خطفها.

تلقى مركز شرطة سيدي سالم بلاغا من تاجر أعلاف - مقيم بدائرة المركز باكتشافه اختفاء إبنته 8 سنوات، عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات للمنزل واتصال أحد أشخاص وطلب مبلغ مالي قدره (100 ألف جنيه كفدية) نظير إطلاق سراح الطفلة.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل زيوت سيارات - مقيم بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وأضاف بمعرفته بوالد المجني عليها لتردده عليه بالمحل وحال مشاهدته لها اليوم أثناء سيرها أمام المحل ملكه استدرجها لداخله بزعم تقديم بعض الحلوى لها ثم حاول التعدي عليها إلا أنها استغاثت فكتم أنفاسها ورطم رأسها بالأرض وأودى بحياتها واستولى على قرطها الذهبي ثم وضع جثتها داخل شيكارة وألقى بها بأحد المصارف.

وعقب ذلك قام بعملية الفدية حتى يظن أهليتها باختطافها، وتم بإرشاده استخراج الجثة وضبط القرط الذهبي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.