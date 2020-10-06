رصد تهرب ضريبي قيمته 145 مليون جنيه لثلاثة أنشطة تجارية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب، أكثر من 145 مليون جنيهاً مستندياً قيمة ضرائب مستحقة على ثلاثة أنشطة تجارية بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاطاً كبيراً في مجال (تجارة وتوريد المعادن والخردة) من خلال مقر كائن بمحافظة الإسكندرية ، محققاً من جراء ذلك أرباحاً مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون.

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وبالفحص وإجراء التحريات وحصر نشاطه خلال عام تبين قيامه بإخفاء مبلغ مالي قدره (76,234,583 ستة وسبعون مليوناً ومائتان أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ثلاثة وثمانون جنيهاً ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.

من ناحية أخرى أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاطاً كبيراً مكتب هندسي من خلال مقر كائن بمحافظة الدقهلية ، محققاً من جراء ذلك أرباحاً مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون، وبالفحص وإجراء التحريات وفحص نشاطه خلال عامين تبين قيامه بإخفاء مبلغ مالي قدره (62,340,500 إثنان وستون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيهاً ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.

كما أكدت التحريات والمعلومات قيام ( أحد الأشخاص ) بمزاولة نشاطاً كبيراً (كوافير) من خلال مقر كائن بمحافظة القاهرة ، محققاً من جراء ذلك أرباحاً مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون ، وبالفحص وإجراء التحريات وفحص نشاطه خلال سته عوام تبين قيامه بإخفاء مبلغ مالي قدره أكثر من 7 ملايين جنيه عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.