كيف أوقعت مباحث الأموال العامة عصابة الوحدات السكنية في القاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير وحدات سكنية لمشروعات الإسكان الإجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (عاطل "له معلومات جنائية" ، صاحب مكتب تصوير مستندات – مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستخدامها في نشاطهما الإجرامي في الاحتيال على المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية والاستيلاء على أموالهم.

ويقوم المتهم الأول باستقطاب المواطنين راغبي الحصول على وحدات سكنية مدعمة منتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية زاعماً قدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالعديد من لمحافظات ، بينما يقوم الثاني بتزوير المستتندات المستخدمة في نشطاهما الإجرامي، واستوليا على مبالغ مالية من المواطنين تحت ذلك الزعم واقتسام المبالغ المالية حصيلة نشاطهما الإجرامس فيما بينهما.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من "استمارات حجز الوحدات السكنية – إيصالات إيداع نقدية – خطابات موجهة لإحدى الجهات الحكومية للعديد من الأشخاص – كشوف منسوبة للعديد من الضحاياهما بزعم فوزهم بقرعة حجز الوحدات السكنية – ملفات ومستندات شخصية خاصة بالضحايا – مبلغ مالس – هاتف محمول – حاسب آلس").

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوس على (العديد من الملفات وصور المستندات المضبوطة ، وكذا برامج التلاعب وتعديل الصور، وتم التوصل لـ 7 مواطنين من الضحايا ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال بزعم حجز وحدات سكنية لهم والاستيلاء على مبلغ (20 ألف جنيه) من كل منهم بذات الأسلوب.

جرى اتخاذ الإجراءات الالزمة وتولت النيابة التحقيق.