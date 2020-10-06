أمن المنافذ يُحبط تهريب مكملات غذائية وبضائع أجنبية بـ 11 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (أقمشة- أمتعة شخصية- بضائع أجنبية الصنع- مكملات غذائية- مستحضرات تجميل) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة 11 مليون جنيه).

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط قضية، وفي مجال الأمن الاجتماعي ومكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية بمضبوطات 2040 قرص مخدر، وفي مجال الأمن العام تم ضبط (24) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، سرقة).

وتمكنت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 470مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 232 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.