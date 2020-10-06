الداخلية تهدي حقائب مدرسية لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أهدت وزارة الداخلية حقائب مدرسية لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً على مستوى الجمهورية مساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كانت وزارة الداخلية أطلقت مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية اضطلع من خلال "منظومة أمان" التي تساهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتحهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر احتياجاً- دور الأيتام- ذوي القدرات الخاصة) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري، واستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي.