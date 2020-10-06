بقيمة بـ 10 ملايين جنيه.. مباحث الأموال العامة تضبط قضيتين غسل وتوظيف أموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين "توظيف أموال– غسل أموال" مُتهم فيها شخصين، حيث ضُبط فيها مستندياً نحو 10 مللايين جنيه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النبابة التحقيق.

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