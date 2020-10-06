وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة تطوير المستشفيات الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وفرنسا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة.

أكد الوزير فى بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، وتناول اللقاء متابعة العمل فى تطوير الجامعة الفرنسية، ومناقشة الإجراءات اللازمة لبدء أعمال التوسع فى إنشاء مبانى الجامعة من خلال تدشين مسابقة عالمية لاختيار أفضل التصميمات.

وأشار عبدالغفار، إلى حرص الحكومتين المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي قدمها الجانبان في هذا الشأن لتصبح الجامعة ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي.

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وتناول اللقاء، بحث التعاون المشترك بين الجانبين المصري والفرنسي من خلال إتفاقية ثنائية تستهدف دعم وتطوير المستشفيات الجامعية ، في الجوانب الفنية والبحثية والتدريبية ومن المقرر أن يتم وضع بنود الاتفاقية المزمع إبرامها بين الطرفين تتعلق بتبادل الأطقم الطبية وكذا أعمال تطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومركز زراعة الكبد بمستشفيات جامعة المنصورة وأشاد عبدالغفار خلال اللقاء بما تشهده المنظومة الصحية الفرنسية من تطور، مؤكدًاً على أهمية الاستفادة من التجربة الفرنسية في تطوير المستشفيات الجامعية المصرية والبالغ عددها 115 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية.

وبحث اللقاء، التعاون بين البلدين في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر العلمية والطبية المصرية من خلال برنامج "Strategic training program" في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية الفرنسية.

ومن جانبه، أشار السفير الفرنسي خلال اللقاء للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي لمصر وزيارة بعض المستشفيات الجامعية وتقديم سبل الدعم لها والمساهمة في التطوير بشتى الطرق، وتقديم الدعم من خلال الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية المزمع إقامتها، كما أكد السفير على أهمية التبادل الأكاديمي والطلابي وتدريب كوادر التمريض في ضوء حرص بلاده على تنمية العلاقات مع مصر باعتبارها دولة صديقة مثمناً التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

حضر اللقاء الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات،والدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور هيثم حمزة القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتورة ميادة بلال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي.