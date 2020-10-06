محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والأجرة حرصا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية.
كما أصدر المحافظ تعليماته للأجهزة المعنية بمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة حرصًا على الصحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر لتجنب الغرامة.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمواطنين بشأن ارتداء الكمامة في المواصلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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