نائب وزير الإسكان: استراتيجية قومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ممثلس السفارة الفرنسية بالقاهرة لمناقشة آخر تطورات تنفيذ النموذج الاسترشادي لمشروع إعادة استخدام المياه بمحافظة بني سويف فى صعيد مصر، والذى سيتم تمويله بمنحة من قبل وزارة الاقتصاد الفرنسية من خلال صندوق الدراسة ومساعدة القطاع الخاص، لإيجاد حلول مبتكرة للمدن المستدامة في أفريقيا.

وأوضح إسماعيل، أن المشروع يهدف إلى دعم الرؤية الإستراتيجية لمصر فى إعادة الإستخدام للمياه، وأنه دار نقاش حول أولويات استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في قطاع المياه ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين مصر وفرنسا.

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وفي سياق متصل، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولضمان وصول مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع.

وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات الصرف الصحي خاصة في محافظات صعيد مصر، وكذا مشروعات التحلية كمصادر بديلة للموارد المائية التقليدية، وللحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصري الذي يعد أهم استثمار للدولة.

جدير بالذكر ان مشروع إعادة استخدام المياه بمصر يهدف إلى ضمان الاستدامة، والمساعدة في مواجهة بعض التحديات ومنها الحد من استنفاد الموارد المائية التقليدية وتوفير مورد مياه جديد وآمن للاستخدامات فى أغراض مختلفة، ومنها ري المسطحات الخضراء والزراعة كمصادر بديلة للمياه، وكذا تقليل الأحمال على نظام الصرف الصحي القائم، وعلى المحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي.​