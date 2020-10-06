القوى العاملة: تعيين 282 شاباً منهم 50 من ذوي القدرات بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 282 شاباً، منهم 50 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 327 شابا.

وقال الوزير، إن المديرية سلمت 200 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن قيامها بقياس مستوى المهارة واستخراج رخصة مزاولة الحرفة لنحو 442 عاملا، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

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من ناحيته، قال سعيد عبد الراضي مدير المديرية، إن المديرية استخرجت خلال سبتمبر الماضي، ترخيص عمل لأجنبي من الذين يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد 4 تراخيص لآخرين.

وأوضح عبدالراضي، أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 517 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 112 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم عقد 7 ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية و 3 ندوات أخرى في مجال تفتيش العمل.

وأضاف أن المديرية، تلقت 134 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 30 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 8 شكاوى، وتبقى 101 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.